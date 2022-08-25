Иран планирует частично компенсировать Европе поставки нефти, которых она лишится в декабре после вступления в силу эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Сейчас Иран ведет переговоры с западными странами о возобновлении договоренности по ядерной программе, которая позволит снять с него санкции.

Государственная нефтяная компания Ирана NIOC прежде всего постарается вернуть клиентов в средиземноморских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Турция, которые закупали ее нефть до санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых со стратегией Ирана. По их словам, с учетом предстоящего эмбарго и хороших шансов на заключение сделки по ядерной программе, в Тегеране видят возможность заменить часть российской нефти для европейских НПЗ. Тем более что тяжелая иранская нефть близка по качеству к сорту Urals.

После отмены санкций в 2015 г. среднесуточная добыча нефти в Иране выросла достаточно быстро – примерно на 0,7 млн баррелей за несколько месяцев, а уже через год он добывал больше на 1 млн баррелей по сравнению с санкционными показателями.

Впоследствии добыча держалась на уровне около 3,8 млн баррелей, но упала после того, как Дональд Трамп в 2018 г. вывел США из договоренности с Ираном и снова ввел санкции против него. Сейчас добыча составляет около 2,5 млн баррелей в сутки. (moscowtimes.ru)