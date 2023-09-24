Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

«В Баньске началась сербская война против Косова. <…> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — написал Фелингер. При этом он утверждал, что к происходящему причастна Россия.

Ранее косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.