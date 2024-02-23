Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в возобновлении членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

Судебная инстанция постановила, что решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК не нарушает «принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности». Об этом сообщается на сайте CAS.

«Решение Комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям», — отметили в CAS.

Исполком МОК лишил полномочий ОКР 12 октября 2023 года из-за включения в состав организации олимпийских советов аннексированных регионов Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На это в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины. На время отстранения ОКР лишился права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

В ОКР назвали такие санкции контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, украинские регионы приняли в состав организации не для того, чтобы ссориться с МОК. Также он напомнил, что олимпийские советы аннексированных в 2014 году Крыма и Севастополя давно вошли в ОКР и это не вызывало возражений у международного комитета.

Президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины после успешного контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года. До этого российские власти устроили на оккупированных территориях референдумы, которые ООН назвала незаконными. Их результаты международное сообщество не признало. Однако Путин заявил, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт и потребовал от Киева признать факт аннексии для заключения мирного соглашения. (moscowtimes.ru)