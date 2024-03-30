В Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который пройдет 5–7 апреля на Национальной гимнастической арене в Баку, примут участие спортсмены из 33 стран.

Как сообщает Федерация борьбы Азербайджана, наибольшее количество участников будет представлено в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Соревнования по классической борьбе пройдут в первый день турнира, в них примут участие 117 спортсменов. Шестого апреля определятся обладатели лицензий среди 83 женщин-борцов. А в последний день соревнований на ковер выйдут 97 борцов вольного стиля. Всего за путевку на летние Олимпийские игры «Париж-2024» будут бороться 297 борцов. Будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду «Париж-2024» в каждой весовой категории.

Продажа билетов осуществляется на сайте iticket.az. При этом треть билетов уже продана.