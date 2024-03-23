Международный турнир по боксу «Великий шелковый путь» среди мужчин и женщин стартует 24 марта в Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, в течение пяти дней в традиционных состязаниях будут соревноваться сборные 11 стран.

В турнире, который пройдет в бакинском Центре бокса, примут участие команды Азербайджана, Узбекистана, России, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Италии, Пакистана и Венгрии.

Мужчины-боксеры определят победителя в 13 весовых категориях, женщины – в пяти весовых категориях.

Церемония открытия турнира, в которой примет участие 121 спортсмен, состоится в 13:30, а через полчаса начнутся бои. Турнир завершится 28 марта.

Азербайджан на турнире «Великий шелковый путь» будут представлять 34 боксера и 9 женщин-боксеров.

Супервайзером турнира станет Драголюб Радович из Сербии, главный судья соревнований – Анар Бабанлы. В состав команд, которые приедут на соревнования, также войдут рефери международного уровня.