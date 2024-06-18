Наконец-то завершился и грандиозный политический «Саммит мира» — в течении двух дней более ста политиков и дипломатов мира в сказочно красивой Швейцарии пытались найти ключ к мирному разрешению украинско-российской войны.

В итоге был принят специальный документ саммита, текст которого еще не открыт для СМИ полностью. На саммите Россия не принимала участия, ее представителей не приглашали, хотя это обстоятельство с самого начала вызвало споры, потому что не было понятно, что же будут обсуждать участники саммита: пути достижения мира или способы успешного продолжения войны?

Если участников саммита больше занимали бы вопросы, связанные с мирным разрешением конфликта, по идее, они должны были выслушать мнение и российской стороны. Но они этого не сделали.

Мало того, в преддверии известного «Саммита Мира» в Швейцарии, точнее, пару недель тому назад, сперва одиннадцать государств согласились, что Киеву следует дать возможность расширить военные операции вглуби России.

Такие ведущие страны-партнеры, как США, Германия и Великобритания, сначала воздержались, но буквально через несколько дней они тоже согласились с тем, что пора покончить с ограниченной и «культурной» войной, последней следует дать симметричный характер, т.к. и Украина должна иметь право распространить войну до внутренних территорий России.

В принципе, весь прогрессивный мир, вот уже третий год как ждал этого решения союзников Украины. Плюс, все ждут от Запада больше решительности и принципиальности, которую он проявляет в настоящее время.

В свое время НАТО решительным образом разрубил «гордиев узел» югославского конфликта и тогда никакой ядерной войны не случилось – Россия ограничивалась только «резкими заявлениями» и в дипломатию вошел только такой термин, как «петля Примакова», т.к. последний во время полета в США, получив информацию о том, что силы НАТО уже начали бомбить Югославию, приказал своим летчикам развернуть самолет назад, который уже летел над Атлантическим океаном. Поэтому люди и теперь ждут от стран-членов НАТО такой же решительности.

Но страны Запада, партнеры Украины, особенно «первая скрипка» этого геополитического ансамбля — США, пока не решаются и медлят. И на этот раз президент США Джо Байден принимая решение о предоставлении права Украине расширить военные действия вглубь России все-таки сделал некоторые оговорки: Москву бомбить нельзя, плюс, глубина фронта на внутренней территории России не должна превосходить 200 милей!..

Довольно «оригинальная» позиция, не так ли? Именно поэтому иногда кажется, что страны Запада заинтересованы не в скорейшем завершении, а в продолжении войны…

Поэтому приходится ждать, когда же Украина начнет бомбить Россию с предоставленными ей очередными ограниченными возможностями? Тут еще раз следует отметить одну важную деталь. Российские политики и дипломаты утверждали, что, если Запад примет решение о расширении географии войны, то они начнут ядерную войну. Но ничего подобного не произошло, хотя соответствующее решение уже принято западными партнерами Киева. Пока в Кремле только размышляют об укреплении воздушного пространства страны…

Признаться, не думается, что даже это решение Запада кардинальным образом изменит ход войны – нет, она всего лишь будет проводиться еще жестче. Именно поэтому в начале, касаясь «Саммита мира», мы переспросили: а хотят ли страны Запада мира? Или, может, они руководствуются старым принципом: если хочешь мира, то готовься к войне!..

Может, страны Запада готовят такую же участь для России, которую они в свое время пробовали в Афганистане? Наверное, они думают, что продолжительная война в Украине рано или поздно приведет к коллапсу России. К сожалению, пока нет точных данных о влиянии войны на экономическую ситуацию в России. Да, в настоящее время все иностранные счета Москвы заморожены, а их не так уж мало, речь идет о сотнях миллиардов долларов. США и союзники намереваются направить эти средства на нужды воюющей Украины.

А так, если не считать этого факта, пока Россия особых экономических проблем не переживает, мало того, совсем не наблюдаются признаки экономического коллапса. Но в любом случае, война есть огромные экономические затраты и, вероятно, рано или поздно ее последствия будут отражаться и на экономической ситуации в России, и тогда придется по-настоящему отвечать на один очень старый вопрос: а хотят ли русские войны?..

Пока же все ждут результатов президентских выборов в США. Скоро в США начнут работу съезды двух ведущих политических партий страны, хотя основные кандидаты в президенты от обоих партий уже известны – это Дональд Трамп и Джо Байден. Лидер демократов – Байден довольно старый человек. Но и Трамп тоже не молод. Когда смотришь на них, невольно вспоминаешь былые советские времена – когда, в том числе, и американцы сочиняли анекдоты о дряхлом старике Л.Брежневе. Хотя с СССР все было понятно: у советских людей не было возможности выбирать себе политических и государственных лидеров, поэтому «политический олимп» страны состоял только из одних стариков. Что же случилось с американцами? Неужели у них тоже нет возможности выбирать себе более молодых лидеров?..

Заметим, что шансы у Трампа оцениваются не меньше, чем у Байдена. Но демократы надеются, что даже в случае избрания Трампа, ему придется править страной из-за тюремных решеток.

Но не только в США, даже в других странах считается, кардинальный, переломный момент в ходе украинской войны может наступать только в одном случае, если на выборах победит Дональд Трамп. Но и последний по этому поводу выступает с не очень однозначными заявлениями. Например, в недалеком прошлом и Трамп заявил, что в случае прихода к власти, он будет бомбить Россию и Китай! Непонятно, что это? Старческие бредни или понимание того, что не только «американская машина», но даже самые рядовые американцы относятся с большей симпатией к Украине, нежели к России…

Поэтому более реалистичные политологи считают, что даже американские выборы вряд ли смогут положить конец российско-украинской войне. Есть такая довольно известная поговорка, что, рано или поздно победит свобода. Но и тут есть сомнительный момент: неужели в мире, на самом деле, идет война за СВОБОДУ?