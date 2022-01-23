Масштабная операция против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) началась в воскресенье на востоке Ирака, передает ТАСС.

«Крупномасштабная операция по обеспечению безопасности началась в воскресенье утром в Эль-Азыме на севере провинции Дияла», — указали они. Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы специального назначения, бойцы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и местных племен. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС страны, а наземное наступление на предполагаемые позиции радикалов ведется с трех направлений.

Операция проводится в ответ на крупное нападение, осуществленное ранее на этой неделе боевиками ИГ в Дияле. Как сообщалось в минувшую пятницу, группа экстремистов атаковала армейский блокпост в районе Эль-Азыма, в результате чего погибли 11 иракских военнослужащих.