Власти Малайзии проведут масштабную операцию для охраны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает местный портал New Straits Times.

«Когда самолет приземлится на малайзийской земле, будет запущена целая наземная операция. На взлетно-посадочной полосе службы безопасности образуют плотный периметр, местные власти перекрывают подъездные пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре конвоя из автомобилей будет бронированный лимузин, «способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки».