Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает # со ссылкой на газету New Straits Times.

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, министерство транспорта страны намерено принять срочные меры, введя постоянный запрет на деятельность компании, который вступит в силу немедленно. «В то же время правительство решило не допускать в порты страны корабли под израильским флагом. Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно», — сказал малайзийский премьер.

«Малайзия уверена, что это решение не повлияет на ее торговую деятельность», — добавил он.