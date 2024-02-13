Власти Франции запретили посещение территории республики 28 израильским поселенцам, причастным к нападениям на палестинских гражданских лиц.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Франции.

«Франция ввела санкции в отношении экстремистски настроенных израильских поселенцев, причастных к актам насилия в отношении мирного палестинского населения на Западном берегу реки Иордан. В соответствии с этим решением, 28 израильтянам запрещен въезд на территорию Франции», — указывается в документе.