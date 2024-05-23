Норвегия c 29 мая перестанет пускать россиян, которые приезжают в страну в туристических и других целях «непервостепенной» важности. Мера будет действовать вне зависимости от того, какая страна выдала шенгенскую визу, объявило правительство страны.

«Граждане России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будут депортированы при въезде через внешнюю границу. Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Исключение может быть сделано для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учёбы в Норвегии или в Шенгенской зоне.

В пресс-релизе правительства отмечается, что это решение связано с желанием Норвегии поддержать союзников и партнёров, которые вводят ограничения в ответ на полномасштабное военное вторжение России в Украину. (svoboda.org)