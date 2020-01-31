Ирак возобновляет операции против ИГ совместно с возглавляемой США коалицией

Ирак в четверг заявил о возобновлении операций против террористической группировки «Исламское государство» совместно с возглавляемой США коалицией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

«Чтобы использовать время, которое осталось у международной коалиции до начала новых отношений [с Ираком]… Было решено проводить совместные операции, которые позволят нашим силам [бороться с ИГ]», — отмечается в заявлении.

5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск из Ирака. Поводом для этого стал ракетный удар США в районе багдадского аэропорта 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп отказался выводить войска, пригрозив Багдаду «беспрецедентными санкциями».(ТАСС)