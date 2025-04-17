Украинская делегация топ-чиновников в Париже провела встречу с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

Сибига отметил, что сегодня в Елисейском дворце в Париже при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником по вопросам национальной безопасности Германии Йенсом Пльотнером.

«Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полного прекращения огня, многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины», — подчеркнул Сибига и обнародовал фотографии со встречи.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, на переговорах с представителями стран «коалиции желающих» были обсуждены дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

«В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для нашей страны», — отметил Умеров.

По его словам, работа над гарантиями безопасности вместе с партнерами продолжается.

«Наш приоритет — результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев», — добавил Умеров. (unian)