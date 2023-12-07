6 декабря вице-премьер Армении Мгер Григорян выступил в парламенте страны, сообщив некоторые детали встреч с азербайджанской делегацией 30 ноября по делимитации границы.

По его словам, есть «взаимное понимание», что делимитация будет проводиться исключительно на основе «юридических документов».

Карты, используемые в процессе, это 22 фрагмента профессиональных топографических карт периода 1974-79 гг. годов.

Процесс делимитации не завершится единичным решением или встречей.

Стороны договорились утвердить рабочий график, который определит проведение этой работы, сказал Григорян.

Он не коснулся вопроса о судьбе анклавов.

Азербайджанская сторона пока не комментировала итоги встречи 30 ноября, которая прошла на границе Газаха и Иджевана. (Turan)