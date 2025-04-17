Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж.

Как передает УНИАН, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины в Telegram.

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«Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым», — заявил Ермак.

По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств «коалиции желающих» и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

«Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», — добавил чиновник.

В то же время в МИД Украины сообщили, что украинская делегация прибыла в Париж для консультаций по устойчивому миру и безопасности.

«В рамках визита запланировано участие делегации в серии двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств «коалиции желающих». Встречи станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине, в частности стороны обсудят пути достижения полного прекращения огня, привлечение многонационального военного контингента с целью обеспечения устойчивого мира, дальнейшее развитие архитектуры безопасности Украины и обеспечения безопасности нашего государства», — говорится в заявлении.

В МИД подтвердили, что украинские чиновники планируют провести встречи с представителями США.

Как пишет The Guardian, ожидается, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми примет участие в переговорах по Украине и Ирану с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями президента США Дональда Трампа — государственным секретарем Марко Рубио и спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

«Рубио и Уиткофф прибывают в Париж, чтобы выслушать опасения европейских министров иностранных дел в отношении России на фоне безуспешных попыток Вашингтона достичь прекращения огня в Украине. Тем временем Великобритания и Франция формируют «коалицию желающих», которая будет поддерживать Украину в соблюдении перемирия», — говорится в публикации.