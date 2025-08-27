Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров в пятницу проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом он сказал в вечернем обращении.

«Завтра — встречи в Швейцарии. В пятницу — Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут задействованы все, кто работает над содержанием гарантий безопасности — военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача — максимально ускориться, чтобы это тоже было рычагом — рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьёзно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться», — отметил Зеленский.

Президент призвал к усилению давления на государство-агрессора.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд провели ряд встреч с местными чиновниками. Основные темы переговоров — пути достижения устойчивого мира для Украины и участие Саудовской Аравии в этом процессе