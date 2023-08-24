Дом на Манхэттене иранской принцессы Ашраф Пехлеви выставлен на продажу за 36 миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Первым владельцем дома был Уильям Пейли, основатель телекомпании CBS. Теперь цена таунхауса значительно превышает прежнюю сумму, за которую она была куплена у предпринимателя. Дом имеет площадь почти 1207 квадратных метров. Он был построен в 1910 году и состоял из шести спален и 11 ванных комнат. На момент постройки он считался самым большим и величественным в квартале.

В 2016 году семья Пехлеви столкнулась с многочисленными судебными разбирательствами. Бывшая сотрудница Азаде Азари получила от корпорации, владевшей таунхаусом, решение о выплате ей пенсии в размере 2,7 миллионов долларов. В 2019 году владельцы дома были признаны банкротами.

Пехлеви была сестрой-близнецом последнего шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви. В 1979 году во время иранской революции ее изгнали, и она искала дом в нескольких странах. В итоге обосновалась в США.