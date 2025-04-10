Австралия активизирует переговоры о заключении торгового соглашения с Евросоюзом на фоне введения США дополнительных импортных пошлин для некоторых стран. Об этом сообщил министр торговли страны Дон Фаррелл.

По словам министра, Канберра возобновила обсуждение соглашения о свободной торговле с Брюсселем и намерена получить «коммерчески значимый доступ к европейскому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции» на фоне введения США дополнительных пошлин на импорт. «Состоялась очень теплая и конструктивная встреча с моим коллегой из Европейского союза [еврокомиссаром по торговой политике и экономической безопасности Марошем Шефчовичем], и мы серьезно настроены вернуться за стол переговоров и найти путь к достижению соглашения, которое было бы полезным для Австралии и ЕС», — указал Фаррелл.

Он отметил также, что фактически переговоры возобновятся сразу после парламентских выборов в Австралии, намеченных на 3 мая.