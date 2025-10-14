Рабочие группы торговых ведомств КНР и Соединенных Штатов продолжают вести консультации на фоне угроз американского президента Дональда Трампа обложить китайские товары дополнительными 100-процентныи пошлинами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Китай и США поддерживают контакты через механизм двусторонних торгово-экономических консультаций. Вчера состоялись переговоры на рабочем уровне», — говорится в распространенном комментарии в связи с информацией, что Пекин якобы отклонил предложение американских властей провести телефонный разговор по поводу ужесточения экспортного контроля КНР в отношении редкоземельных металлов. Эта мера вызвала резкую реакцию в Белом доме, который пригрозил китайской стороне введением новых пошлин.

Как уточняется в заявлении Минкоммерции, Китай ранее изложил свою позицию по поводу таких намерений США. «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть: меры в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними товаров — законные действия, принятые китайским правительством в соответствии с законами и правилами в целях совершенствования национальной системы экспортного контроля, — отмечается в нем. — Китай, выступая в качестве ответственной крупной державы, всегда решительно защищал свою национальную и общую международную безопасность».