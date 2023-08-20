В понедельник, 21 августа, стартуют совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), за период учений запланировано проведение около 30 полевых учебных мероприятий союзников.
Известно, что UFS в этом году содержит сценарии подготовки войск к быстрому переходу в военное время, а также реагирование на ложную информацию, которая может распространяться КНДР во время войны или чрезвычайных ситуаций.
В учениях примут участие флот, ВВС, морская пехота союзников, а также космические силы США и персонал из девяти стран-членов командования ООН.