Император Нарухито заговорил о сокращении и старении японской императорской семьи, в то время как политики страны зашли в тупик в отношении предложений по спасению рода от вымирания.

Накануне визита в Великобританию вместе с императрицей Масако 64-летний Нарухито обошел стороной щекотливый вопрос, как реформировать монархию, у которой не хватает наследников, но сделал редкое признание экзистенциальной проблемы, стоящей перед старейшим в мире императорским домом.

«Число мужчин-членов императорской семьи сокращается, они стареют, а женщины-члены императорской семьи покидают ее после замужества. Из-за этих факторов количество членов императорской семьи, которые могут брать на себя государственные обязанности, сокращается по сравнению с прошлым», — сказал Нарухито.

В этом месяце правящие и оппозиционные партии Японии отказались от обсуждения того, как решить эту проблему.

Согласно существующему закону об императорском доме, на трон может взойти только ребенок мужского пола, происходящий от императора-мужчины. Но если не принимать во внимание почетного императора Акихито, который отрекся от престола в 2019 году, то среди 16 членов семьи Нарухито только четверо мужчин.

Из 17 членов императорской семьи 8, включая принцессу Юрико, которая две недели назад отметила свой 101-й день рождения, старше 60 лет. Помимо того, что наследников не хватает, ощущается нехватка молодых императорских особ для выполнения таких обязанностей, как прием высокопоставленных лиц, посещение школ и больниц и участие в синтоистских церемониях.

Самое очевидное решение, которое поддержали 90% населения в ходе недавнего опроса — изменить закон, чтобы позволить женщине занять трон в качестве правящей императрицы. Против такого изменения категорически выступают консервативные члены правящей Либерально-демократической партии. (The Times)