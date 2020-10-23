Ильхам Алиев позвонил отцу ставшего шехидом Национального героя

23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел телефонный разговор с отцом Национального героя Шукюра Гамидова, ставшего шехидом в боях за освобождение Губадлы, Нариманом Гамидовым.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Шукюра Гамидова, отметил, что он был удостоен звания Национального героя за проявленную доблесть еще в ходе апрельских боев, а звезду героя ему вручил лично Президент Азербайджана. Глава государства отметил, что Шукюр Гамидов на этот раз героически сражался за освобождение Губадлинского района и стал шехидом. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Губадлинском районе, где родился и за освобождение которого героически погиб Шукюр, будет увековечено его имя.

Поблагодарив главу нашего государства, Нариман Гамидов выразил уверенность в том, что азербайджанский народ тесно сплотился вокруг него как Верховного главнокомандующего и впредь будет поддерживать Президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, вспомнив о встрече с Нариманом Гамидовым, поблагодарил его за то, что он вырастил такого отважного и верного своей родине сына как Шукюр, попросил передать его соболезнования всем близким семьи Гамидовых.