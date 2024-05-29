Сегодня Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву исполнилось бы 59 лет.

Сослуживцы, друзья и близкие Ковалева собрались почтить память героя.

«Сегодня собралась наша семья, папины сослуживцы, общественные деятели, представители школы №229 Низаминского района, которая носит имя Юрия Ковалева, а также класс, который носит имя Юрия Ковалева. Мне было отрадно слышать то, как отзываются боевые товарищи о папе. Они также рассказали, какой был папа в боях, как с ним было нестрашно идти в бой», — рассказывает # дочь героя Регина Ковалева.

В день памяти Юрия Ковалева его дочь Регина Ковалева посвятила ролик отцу. В этом ролике показан разговор дочери и отца.

В создании ролика принимали участие супруг Регины Ковалевой, участник Второй Карабахской войны Денис Гузлаев и внук Юрия Ковалева, ученик 7-го класса 229-й школы Джамиль Фадеев.

Юрий Ковалев погиб 3 октября 1991 года.

Указом президента Азербайджанской Республики от 5 июня 1992 года Юрию Ковалёву присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Посмотреть ролик можно здесь: