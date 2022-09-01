1 сентября в Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

Как сообщает АПА, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала глава государства посадил дерево во дворе посольства.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового здания посольства.

Далее Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в новом здании.

Помощник Президента Анар Алакбаров и посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде проинформировали главу государства об условиях, созданных в здании.

Отметим, что в ходе государственного визита в Италию в феврале 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с недвижимостью, предназначенной для посольства в Риме и Центра азербайджанской культуры при нем, дали поручения и рекомендации, связанные с капитальным ремонтом здания.

Было сообщено, что здание, построенное в 40-е годы прошлого века, расположено по адресу Виа Джованни Баттиста де Росси, 27 на территории Номентано-Вилла Торлония, где находятся дипломатические представительства.

Первый и второй этажи здания предназначены для Центра азербайджанской культуры, а 3-5 этажи — для посольства.

Начало деятельности Центра азербайджанской культуры в Риме, где сосредоточено богатейшее всемирное историческое наследие, является одним из важнейших шагов по пропаганде нашей страны, и служит популяризации на высшем уровне Азербайджана, считающегося колыбелью мультикультурализма в мире. Италия занимает особое место среди стран, где Фонд Гейдара под руководством первой леди Мехрибан Алиевой осуществляет важные меры по популяризации Азербайджана на мировом уровне. Начало функционирования Центра азербайджанской культуры в Риме откроет широкие возможности для популяризации богатого историко-культурного наследия нашей страны, осуществления между Азербайджаном и Италией более эффективной деятельности в культурной, научной, образовательной, гуманитарной сферах.

В оформлении интерьера Центра культуры использованы изображения государственных символов Азербайджана, элементы национальных ремесел, в том числе шебеке. В различных экспозиционных залах центра представлены экспонаты, отображающие историю Азербайджана. Все экспонаты, включая старинное оружие, изделия из меди, образцы коврового искусства, ювелирные изделия, национальная одежда и аксессуары, свидетельствуют о древней, богатой истории и культуре Азербайджана. В центре созданы все условия для проведения различных мероприятий и встреч.

Азербайджанские ковры являются одними из ценнейших жемчужин экспозиции в центре. В центре, где представлены образцы различных школ нашего национального ковроткачества, экспонируются в широком ассортименте старинные ковры и ковровые изделия. Здесь представлена информация на итальянском языке об истории азербайджанских школ ковроделия и этапах их развития. Кроме того, приведена обширная информация об азербайджанских миниатюрах, сформировавшемся в нашей стране с древних времен виде изобразительного искусства — школе миниатюры. В экспозиции, в которой представлены ювелирные изделия и предметы украшения, образцы всех направлений народного творчества, резьба по дереву, привлекают внимание и национальные костюмы Азербайджана.

В Центре азербайджанской культуры представлены книги о культуре, искусстве, ремеслах Азербайджана, наскальных рисунках, искусстве миниатюры, нашей национальной музыке, ювелирных украшениях, коврах, изданные Фондом Гейдара Алиева на итальянском языке. В центре также экспонируются изданные в Италии за последние годы книги по истории, культуре, литературе и внешней политике Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с выставкой изобразительного искусства «Мой Азербайджан», организованной по случаю открытия центра. На выставке представлены уникальные образцы азербайджанской живописи различных стилей, начиная от реализма и до модернизма и постмодернизма.

В центре также есть кабинет, оснащенный специальным оборудованием для проведения онлайн занятий, обучения азербайджанскому языку в рамках научно-образовательных обменов между двумя странами. Здесь также отведено широкое место популяризации азербайджанской музыки. Организована выставка наших старинных музыкальных инструментов и создан уголок из компакт-дисков азербайджанской музыки различных жанров и соответствующих изданий на итальянском языке. Кроме того, в центре созданы условия для приготовления блюд азербайджанской национальной кухни и проведения соответствующих мастер-классов и тренингов.

В рабочих кабинетах здания посольства созданы все условия для деятельности. В залах для проведения встреч размещены фотовыставки, отражающие наиболее важные моменты истории азербайджано-итальянских отношений, визиты Президента Азербайджанской Республики на освобожденные от оккупации территории, книги об Азербайджане, вышедшие в свет в Италии.

На пятом этаже здания — большая терраса для проведения мероприятий, с которой открывается панорама на Рим.

Во дворе здания посольства выставлены макеты «Харыбюльбюль», авторами которых являются победители международного фестиваля искусств «Харыбюльбюль».