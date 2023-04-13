Игроки «Баварии» шокированы конфликтом Садьо Мане и йя Сане.

Ранее сообщалось, что после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане в раздевалке ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

Разногласия между футболистами начались еще на поле во время игры, на 83-й минуте в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов, после чего конфликт не утих в раздевалке. Мане, вероятно, не понравилось то, как Сане разговаривал с ним на поле.

Игроков разняли два других футболиста «Баварии». Сане пришлось вывести из раздевалки на стадионе «Этихад Стэдиум» для того, чтобы он успокоился.

По информации Флориана Плеттенберга, некоторые игроки «Баварии» уверены, что Мане не задержится в клубе надолго.

В данный момент обсуждаются возможные последствия инцидента для сенегальца – он может быть оштрафован или отстранен от тренировок, кроме того, с ним могут разорвать соглашение. (sports.ru)