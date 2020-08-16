Игроки «Барсы» хотят видеть Хави тренером

Влиятельные игроки «Барселоны» уверены в необходимости изменений в клубе, сообщает As.

Футболисты согласны, что часть вины за разгром от «Баварии» (2:8) лежит на них, но также считают, что их недостаточно хорошо подготовили тактически. Кроме того, они уверены, что к этому результату привел беспорядок в руководстве «Барселоны».

Футболисты хотят, чтобы нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые изначально запланированы на лето 2021 года.

«Атмосфера слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав странный трансфер, приведя 1-2 новых людей. Нам нужна перезагрузка», – сказал один из влиятельных футболистов «Барсы».

Также игроки считают, что клубу нужен тренер, знающий «Барселону», который способен сплотить и взбодрить команду. Поэтому футболисты хотят видеть Хави, возглавляющего «Аль-Садд». (sports.ru)