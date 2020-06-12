Игорь Семиволос: «Падение рейтинга Зеленского — вопрос времени»

Интервью # с директором Центра ближневосточных исследований, украинским политологом Игорем Семиволосом

— Офис генерального прокурора сообщил о подозрениях к народному депутату, бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Как Вы считаете, какова вероятность его ареста?

— Такая вероятность существует, и она вполне реальна. Другое дело, что в конечном итоге все это закончится ничем, как впрочем, и другие громкие дела, возбужденные прокуратурой во времена правления Зеленского. Я вижу эту ситуацию, как попытку реализовать часть предвыборных обещаний типа «весна придет – сажать будем». Ожидание репрессий было важным компонентом победы Зеленского, более того, он во многом на этом построил предвыборную кампанию своей партии на парламентских выборах. Порошенко без сомнений является лакомой целью, но предъявить ему что-либо серьёзное на сегодняшний момент прокуратура не в состоянии. Все так называемые подозрения не стоят и выеденного яйца.

— Как Вы в целом оцениваете итоги президентства Порошенко?

— Я оцениваю их положительно, поскольку за время президентства Порошенко удалось не только остановить продвижение российской армии, восстановить армию и реализовать массив реформ, которые долгое время были отложены и перезрели, но и что крайне важно укрепить украинскую идентичность по знаменитой формуле — армия, язык, вера.

— Недавно исполнился год, как Владимир Зеленский является главой украинского государства. Как Вы оцениваете его работу?

— С большим скептицизмом. Практически сразу после победы Зеленского я написал статью о перспективах его правления, назвав феномен его победы инцитатизмом, по имени коня Калигулы Инцитата. Пока все происходит в соответствии с этим прогнозом. Сформированная олигархическими СМИ потребность радикальных изменений, на которые клюнули избиратели, превратилась в кадровую чехарду и системный экономический кризис, проявившийся еще до начала пандемии.

— Чем Вы объясняете то, что рейтинг Владимира Зеленского по-прежнему высок и он является самым популярным политиком в стране?

— По одной только причине, которой является отсутствие альтернативы. Падение рейтинга Зеленского — вопрос времени. Обычно кардинальное падение рейтинга происходит с каждым из украинских президентов ближе к концу второго года их правления.

— Как Вы считаете, будет ли отправлен в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков или он вполне устраивает президента Украины?

— Нет. По сути Аваков сейчас гарант стабильности режима и его отставка равносильна началу жесткого политического кризиса, из которого выскочить Зеленскому будет крайне непросто. В любом случае осенью политический кризис и социальные потрясения неминуемы.

— Какие у Вас ожидания от Михаила Саакашвили, который недавно был назначен главой Исполнительного комитета реформ?

— Никаких. Подозреваю, что позиция большинства украинских экспертов близка к моей. И тому есть объяснение. Назначение Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ — имитация реформ. Он не определяет вектор — на сегодняшний день он статист, которого пригрели при Офисе Президента.