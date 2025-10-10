Арестованный в Баку исполнительный директор «Sputnik Azərbaycan» Игорь Картавых освобождён.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

По его словам, решение было принято накануне встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе.

Отметим, что исполнительный директор «Sputnik Azərbaycan» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были задержаны 30 июня 2025 года в ходе операции Министерства внутренних дел в филиале информационного агентства Rossiya Segodnya в Баку. По решению Хатаинского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.