«Human Rights Watch»: «Армения использовала против Азербайджана кассетные боеприпасы»

Вооруженные формирования Армении и сепаратистского режима Нагорного Карабаха в ходе шестинедельной войны неоднократно обстреливали населенные пункты Азербайджана из запрещенного оружия.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете «Human Rights Watch».

Отмечается, что специалисты «Human Rights Watch» в ходе визитов в Азербайджан в ноябре 2020 года задокументировали 4 атаки с использованием кассетных боеприпасов в 3 районах страны: «В результате этих атак погибли не менее 7 мирных жителей, в том числе 2 ребенка, были ранены 20 мирных жителей, в том числе 2 ребенка».

В отчете организации говорится о том, что задокументирована атака с применением кассетных боеприпасов на город Барда, совершенная в октябре, в результате которой погиб 21, получили ранения 70 мирных жителей.

В отчете «Human Rights Watch» отмечено, что кассетные боеприпасы не могут отличить гражданские объекты от военных, поэтому их использование является нарушением законов войны.

В документе содержится предположение, что эти атаки осуществили вооруженные силы Армении или же они обеспечили этими боеприпасами вооруженные формирования, действовавшие в Нагорном Карабахе. Подчеркивается, что кассетные боеприпасы как запрещенное оружие не должны применяться ни в коем случае и ими нельзя обеспечивать какие-то формирования.