Хит карантина: известные азербайджанцы сняли юмористический клип о короновирусе – ВИДЕО

Домашняя самоизоляция, ставшая следствием пандемии Covid-19, не способна помешать творческим людям заниматься любимым делом. В очередной раз это доказали в Азербайджане, где группа талантливых медийных персон и музыкантов решила поднять всем настроение и настроить на волну позитива.

И уже сегодня, в Международный день смеха проект «Корона» представлен в Сети. Идея записать шутливую песню, посвященную коронавирусу, пришла талантливому музыканту Теймуру Сулейманбейли. Автором слов стал популярный ведущий и шоумен Кямран Размовар, а известный фотограф Гулам Гусейнов (Gulam Canon) снял на песню веселый и креативный клип, в котором, в качестве актеров снялись все участники проекта, включая актера Турала Багирова и музыканта Тарлана Мамедли, который также выступил соавтором композиции и аранжировщиком, а Фарид Яхьяев внес свою лепту как монтажер.

Клип получился очень позитивным и добрым. В ролике также нашлось место и для домашнего питомца – очаровательного пса Майло, которого на съемочную площадку привел Турал Багиров:

«Я с огромной радостью принял участие в этом проекте, и считаю, что смог внести в него изюминку. Мало того, что я пришел на съемочную площадку со своей собакой, так еще и именно я исполнил роль любопытной бабушки, которая интересуется, в каком ресторане можно послушать наш импровизированный квартет», — рассказал он в интервью «Зеркало».

Автор идеи проекта Теймур Сулейманбейли признался нашему корреспонденту, что ему очень хотелось поднять людям настроение в эти непростые для всех дни:

«Все разговоры вокруг только о коронавирусе – по ТВ, в Интернете, на улице… Люди испытывают страх, волнение, но есть и много таких, кто старается не унывать, и, невзирая ни на что, излучают позитив и заряжают им остальных. К этой категории мы относим и себя. Я приобщил к проекту своих талантливых друзей, каждый из которых хорошо знаком публике. Гулам протянул руку помощи и снял клип. Будем надеяться, что люди оценят наш позитивный проект», — заявил он.

Своими впечатлениями с корреспондентом «Зеркало» поделился также и Кямран Размовар:

«От меня требовалось написать веселый, и в тоже время, позитивный текст. Учитывая, что именно такие ноты сейчас нужны каждому из нас, я решил добавить в них немного менталитета, чтобы придать нашему проекту еще больше колорита. Я также выступил постановщиком проекта и предоставил локации для съемок. Думаю, все получилось именно так, как мы и задумали», — прокомментировал он.

Тарлан Мамедли признался, что большая часть работы велась дистанционно:

«Я работал у себя на студии, Теймур у себя. В определенный момент мы вышли на видеосвязь и продолжили работать в режиме онлайн. А все вместе встретились уже на съемках клипа».

Ответственный за съемку Gulam Canon оценил идею своих друзей и с радостью присоединился к участию:

«Кямран Размовар позвонил и спросил, свободен ли я для того, чтобы снять клип, объяснил суть дела. Я всегда за креатив и творчество, особенно, когда оно несет смех и радость. Поэтому с удовольствием присоединился к проекту. В общей сложности мне понадобилось 3 часа: съемка прошла легко и позитивно. Ребята очень талантливые, мастера своего дела, тут ничего не скажешь. Браво им!», — резюмировал режиссер проекта.

Посмотреть клип можно здесь: