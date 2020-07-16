Хикмет Гаджиев: «Все наши земли должны быть освобождены от оккупации»

«С 12 июля провокации Армении в Товузском направлении продолжаются».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия пресекает эти провокации: «То, что каждый гражданин Азербайджана сегодня солидарен, вызывает гордость. Карабах — историческая земля Азербайджана, все наши земли должны быть освобождены от оккупации. Международное сообщество также должно увидеть это единодушное мнение в нашем обществе. Самое главное — воля азербайджанского народа».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что шаги, предпринимаемые в направлении урегулирования конфликта путем переговоров, не дают результата: «Безнаказанность Армении толкает ее на новые провокации».

Х.Гаджиев отметил, что были такие группы, которые хотели навредить акции солидарности в Баку: «Они также получат заслуженное наказание. Нет места тем, кто наносит ущерб единству государства и народа».