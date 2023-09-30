Неизбирательное гуманитарное реагирование и помощь без дискриминации должны быть основополагающим принципом гуманности.

Как передает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в соцсети “X”, комментируя помощь, оказанную международным сообществом доноров жителям Карабаха армянского происхождения.

«Является позитивным признаком то, что международное сообщество доноров оказывает гражданским армянам из Карабахского региона Азербайджана, которые, добровольно решили переехать в Армению и являются обладателями паспорта Республики Армения. Однако миллион азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, подвергшихся кровавой этнической чистке в результате 30-летней оккупации Армении, сталкиваются с полным невежеством и дискриминацией со стороны донорского сообщества. Оказание гуманитарной помощи очень важно независимо от этнической принадлежности, расы и религии», — сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что правительство Азербайджана уже почти 30 лет обеспечивает все потребности миллиона вынужденных переселенцев и беженцев.

«Мы сталкиваемся с двойными стандартами в этой области. Обеспечение безопасного возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на земли, разоренные Арменией и массово заминированные, остается главной задачей» — говорится в публикации.