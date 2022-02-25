«Азербайджан — сторонник решения ситуации вокруг Украины политико-дипломатическим путем». Об этом в интервью AzTV заявил заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Между тем Х.Гаджиев отметил, что события в Украине вызывают беспокойство.

«Азербайджан поддерживает урегулирование проблемы путем диалога, и наша позиция была выражена на специальной сессии, организованной ОБСЕ. Азербайджан всегда придерживался норм и принципов международного права. Наша страна является председателем Движения неприсоединения, решительно поддерживает верховенство бандунгских принципов в международных отношениях и выступает с этих позиций», — сказал помощник президента.