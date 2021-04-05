Хикмет Гаджиев: Скрывая минные карты, Армения продолжает убивать мирных граждан Азербайджана

«Мины также оказывают серьезное влияние на окружающую среду, почва подвергается химическому загрязнению, когда они остаются под землей в течение длительного времени».

Как сообщает АПА, об этом на брифинге в Университете ADA сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана сказал, что мины оказывают и гуманитарное воздействие, влияют на жизнь людей:

«Мины устанавливают, чтобы убивать людей. Скрывая минные карты, Армения продолжает убивать мирных граждан Азербайджана. Это нарушение международного права, военное преступление. Мы обращаемся в международные организации. Это препятствует возвращению азербайджанцев на свои земли, также мешает правительству Азербайджана осуществлять восстановительные процессы. Мы поднимаем этот вопрос и на двусторонних встречах».