Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщения о разрушении армянской часовни

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал сообщения в СМИ о снесении армянской церкви в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, помощник президента написал соответствующий пост на эту тему на своей странице в Twitter:

«В 2017 году в качестве официального представителя МИД я сделал заявление о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне».

По его словам, в то время как оскорблению в Карабахе подверглось все, что касалось азербайджанского наследия, незаконное строительство военной часовни противоречит основным принципам христианства.

| 2021-03-25T14:54:34+04:00 25 марта 2021, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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