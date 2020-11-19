Хикмет Гаджиев: «Предотвращено распространение коронавируса в Вооруженных силах»

«Граждан старше 65 просят воздержаться от несрочных контактов».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что граждане должны носить маски в открытых и закрытых помещениях: «Гражданам также рекомендуется воздержаться от семейных торжеств и других мероприятий. Если мы хотим внести вклад в нашу Отечественную войну, мы должны следовать установленным правилам».

Хикмет Гаджиев также сообщил, что предотвращено распространение коронавируса в Вооруженных силах Азербайджана. Случаи заражения в рядах наших Вооруженных сил не проявили себя в массовом порядке.

По его словам, призывники проходят тест на выявление вируса до вступления в ряды нашей армии:

«У нас есть раненые солдаты. Главная задача, стоящая перед нами сейчас, это не допустить их заражения. Мы победили в Отечественной войне, должны преуспеть и в этом».