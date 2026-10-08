Власти Эфиопии потребовали от Эритреи немедленно вывести военнослужащих из региона Тыграй, Об этом в интервью Bloomberg заявила министр Службы правительственной коммуникации Эфиопии Энаталем Мелесе.

По ее словам, все иностранные военные силы, находящиеся на суверенной территории, должны немедленно уйти.

В 2022 году власти Эфиопии и повстанческие силы из Тыграя заключили соглашение о прекращении боевых действий, завершившее двухлетний конфликт.

Осенью 2025 года власти Эфиопии обвинили Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу войны.