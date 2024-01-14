Мальдивская Республика попросила Индию вывести индийских военных с островов к 15 марта.

Как передает ТАСС, об этом сообщил помощник по государственной политике администрации президента Мальдив Абдулла Назим Ибрагим.

«Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации», — сказал Ибрагим. По его словам, глава республики официально попросил Индию вывести военных к 15 марта.

Ибрагим напомнил, что Мале и Нью-Дели создали группу высокого уровня для ведения переговоров о выводе войск. Первое заседание этой группы прошло в воскресенье. На нем как раз обсуждался вопрос о сроках вывода индийских военных.