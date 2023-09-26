Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился сегодня в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает ##, информацию об этом распространил Совет Евросоюза.

Сообщается, что во встрече, организованной дипломатическими советниками Шарля Мишеля Саймоном Мордью и Магдаленой Гроно, приняли участие политический советник канцлера Германии Йенс Плётнер и политический советник президента Франции Эммануэль Бонно, а также специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Было отмечено, что для краткого обмена мнениями к участникам присоединился и Шарль Мишель.

Было подчеркнуто, что ЕС предложил участникам обменяться мнениями о текущей ситуации в регионе и различных усилиях, направленных на удовлетворение насущных потребностей местного населения.

Было отмечено, что ЕС внимательно следит за всеми этими событиями и работает на самом высоком уровне, чтобы помочь устранить последствия столкновений для гражданского населения.

В заявлении отмечено, что в этом контексте ЕС еще раз подчеркнул свою позицию относительно военной операции, проведенной Азербайджаном на прошлой неделе.

Хикмет Гаджиев рассказал о планах Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи местному населению, а также обеспечению его безопасности.