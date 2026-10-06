Вопрос о включении Украины в состав НАТО в настоящее время не рассматривается. Об этом журналистам в Исландии заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, должна ли Украина стать членом альянса. Трансляция доступна на YouTube-канале DWS News.

«Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня», — указал дипломат.

В 2019 году экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и Европейский союз (ЕС). Депутат Рады Скороход предложила оставить только курс Киева в ЕС, отказавшись от НАТО.