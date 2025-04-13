Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля (Foreign Affairs Council) обсудят гарантии безопасности Украины, в частности, инициативу «коалиции решительных» относительно возможного развертывания в Украине иностранной военной миссии, а также подготовку 17-го пакета санкций против России и другие средства давления на нее.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» рассказал на условиях анонимности знакомый с процессом подготовки Совета ЕС по иностранным делам топ-чиновник ЕС.

Собеседник «ЕвроПравды» отметил, что главы МИД государств ЕС во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля будут обсуждать возможные гарантии безопасности Украины после остановки боевых действий, а также продолжение санкционного давления на Россию.

«Евросоюз поддерживает продолжение давления на Россию, и поэтому 17-й санкционный пакет и другие средства давления, будут частью разговора на заседании Совета ЕС по иностранным делам», – сообщил топ-чиновник ЕС.

Он добавил, что так же будет обсуждаться процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, в частности, учитывая блокирование открытия переговорных кластеров со стороны Венгрии.

А также – инициатива высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по увеличению военной поддержки Украины: в частности, инициатива о предоставлении 2 млн боеприпасов на сумму 5 млрд евро. «Я думаю, что в понедельник мы увидим, как обязательства по этому расширяются», – добавил еврочиновник.

«Также будут обсуждены инициативы «коалиции решительных» (coalition of the willing) по развертыванию в Украине мониторинговой миссии после возможного прекращения огня, которая бы контролировала отсутствие нарушений, а также гарантий безопасности для Украины – с целью установления длительного и справедливого мира для Украины», – добавил топ-чиновник ЕС.

Украинский вопрос является первым в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Ожидается, что к главам МИД ЕС по видеосвязи обратится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.