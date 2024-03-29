Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Третьего апреля будет заседание рабочей группы совета по защите морской среды (ПАМЕ). Оно пройдет в режиме видеоконференции. Россия будет принимать там участие на уровне экспертов», — сказал он.

Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за войны в Украине.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В его состав входят Россия, Канада, США, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция.