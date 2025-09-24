На состоявшемся в Джебраиле заседании Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, были обсуждены ход работ по гуманитарному разминированию, предстоящие цели и текущие вызовы.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, члены рабочей группы сначала ознакомились с ходом работ по гуманитарному разминированию в селах Горадиз Физулинского района и Хоровлу Джебраильского района, а также с процессом обезвреживания обнаруженных мин и неразорвавшихся боеприпасов путем подрыва.

Затем в Джебраильском районе состоялось заседание рабочей группы.

На заседании выступил председатель правления ANAMA, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, который предоставил информацию о проектах по разминированию, реализуемых в целях развития освобожденных от оккупации территорий. Было сообщено, что в общей сложности от мин и других взрывоопасных пережитков войны очищено 228 тыс. 689,9 га, в том числе 84 тыс. 146,5 га – в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, обнаружено и обезврежено 210 тыс. 655 взрывных устройств.

Выступая на заседании, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, что стремительные строительно-восстановительные работы, проводимые по поручению главы государства на освобожденных от оккупации территориях, служат безопасному и устойчивому размещению здесь бывших вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов является одной из важнейших задач для достижения поставленных целей.

Другие члены рабочей группы выступили с отчетами о работе по разминированию, проделанной представляемыми ими организациями.