Приглашение, отправленное Администрацией Президента, к сожалению, отклонялось сепаратистским режимом.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

Он отметил, что социально-экономическая интеграция жителей Карабаха армянского происхождения является внутренним вопросом Азербайджана.

Помощник Президента довел до внимания, что план социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха подготовлен соответствующими структурами.