Хикмет Гаджиев: «Необходимо провести расширенное совещание с участием всех государств входящих в Минскую группу»

Азербайджанская сторона не собирается участвовать в переговорах имитационного характера по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Он отметил, что необходимо созвать совещание в широком формате, с участием всех государств, входящих в Минскую группу ОБСЕ.

Гаджиев отметил, что переговоры должны проводиться в соответствии с мандатом Минской группы, добавив, что он предусматривает проведение переговоров, руководствуясь международными принципами, Хельсинкским заключительным актом и резолюциями СБ ООН.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона ожидает, что сопредседатели Минской группы приумножат свои усилия, и переговоры будут идти интенсивно. Гаджиев сказал, что в Минском процессе участвуют 11 государств, и необходимо провести расширенное совещание с участием всех этих государств.