Гюльнара Агаева: «Вакцинируйтесь от возможных гепатитов»

По данным ВОЗ, с гепатитами B и/или C живут 325 миллионов человек во всем мире. Эти виды гепатита чаще всего становятся причиной развития цирроза и рака печени.

# побеседовало на эту тему с доктором Гюльнарой Агаевой, заведующей отделением заболеваний печени Бакинского Центра здоровья, Президентом Ассоциации Гастроэнтерологов и Гепатологов Азербайджана и задало наиболее актуальные вопросы о данном заболевании.

— Скажите, пожалуйста, насколько серьезна угроза распространения различных форм гепатита в современном мире?

— К сожалению, гепатиты пока остаются очень большой всемирной проблемой здравоохранения — по данным 2020 года в мире насчитывается свыше 250 миллионов больных гепатитом В, из них ежегодно от цирроза и рака печени умирает около 1 миллиона людей. Хроническим гепатитом С инфицированы около 80 миллионов человек, из которых ежегодно порядка 400 000 умирают от цирроза и рака печени.

Гепатит Дельта более редкий вид вируса и заражает лишь больных вирусным гепатитом В. В связи с коинфекцией у таких больных гораздо быстрее развивается цирроз и рак печени. Как видите, проблема вирусных гепатитов пока еще стоит очень остро и требует немалых усилий всех специалистов по лечению заболеваний печени.

— Как Вы считаете, стоит ли проводить вакцинацию от гепатита всех категорий или только определенных форм?

— Вакцинация – это очень эффективная форма предупреждения от заражения. Существующая на данное время вакцина от гепатита В создает стойкую защиту от развития болезни, которая особенно тяжело протекает в раннем детском возрасте, приводя в короткие сроки к серьезным поражениям печени в виде цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Именно поэтому вакцинация от гепатита В введена в график вакцинаций ВОЗ, и Азербайджан присоединился к этой программе ВОЗ с 2002 года. Однако, другие возрастные группы с датой рождения раньше 2002 года остаются группой риска по заражению гепатитом В. Поэтому, как специалист, занимающийся проблемами печени, считаю, что необходимо информировать население о важности вакцинации, снимать рекламные ролики, мультфильмы, печатать буклеты и плакаты, чтобы население понимало, как можно просто и эффективно защитить себя от такой страшной опасности, каким является гепатит В.

— Когда лучше проводить вакцинацию, необходимо ли перед этим сделать определенные анализы крови?

— Для того, чтобы сделать вакцину, необходимо сдать несколько тестов, которые информируют врача о состоянии человека — ответы должны указывать на отсутствие вирусного гепатита В. Если человек собирается сделать ревакцинацию, то есть повторную вакцину по истечении действия первой схемы, то необходимо сдать тест на наличие антител в организме — если число антител значительное, значит пока ревакцинация не нужна и в теле человека достаточно защиты от вируса, если же антител мало, то необходимо провести повторную вакцинацию.

— Какие меры предосторожности необходимо предпринимать каждому человеку, чтобы не заразиться гепатитом? Каковы пути передачи гепатита?

— Существуют наиболее известные и распространенные виды вирусов, поражающих печень — А, В, С, Дельта и Е.

А и Е — это вирусы, передающиеся через грязные руки. Гепатит А – болезнь Боткина, чаще встречающаяся в детском возрасте. Причина этого гепатита – грязные руки после посещения туалета, использование некачественно промытой зараженной посуды, плохо промытая зелень, фрукты, употребляемые в сыром виде овощи и т.д.

Поэтому профилактикой заражения от такого типа вирусов являются соблюдение правил личной гигиены, тщательное промывание тех продуктов питания, которые используются в сыром виде. Кроме того, существует вакцина от гепатита А, которая также создает стойкий иммунитет против данного вируса.

Остальные виды – гепатиты В, С и Дельта — это вирусы, в основном передающиеся через кровь от больного человека к здоровому. Источниками заражения могут быть недостаточно простерилизованные хирургические и стоматологические инструменты, маникюрные приборы, переливание непроверенной крови, использование внутривенных наркотиков, пирсинг, татуаж. Кроме того, гепатит В может передаваться половым путем и от беременной женщины плоду. Для защиты от гепатита В, как я сказала ранее, используется эффективная вакцина, которая защищает от всех возможных путей заражения. Кроме того, т.к. гепатит Дельта заражает только тех людей, которые уже инфицированы гепатитом В, вакцина от гепатита В защищает одновременно и от этого опасного вируса.

— Короткие курсы лечения эффективны на ранней стадии гепатита. А что делать, если пациент обратился в поздней стадии болезни?

— Современное противовирусное лечение позволяет помогать больным в самых запущенных стадиях болезни. Конечно же, на ранних стадиях лечение протекает легче и более эффективно. И если в случае с гепатитом С — это определенный срок длительностью в 3 месяца, то с гепатитом В ситуация гораздо сложнее и лечение проводится длительно. Излечение происходит в меньшем проценте случаев и препараты иногда приходится принимать пожизненно. Больной с циррозом печени кроме противовирусных препаратов должен принимать лечение для исправления последствий цирроза. Лишь на стадии рака печени необходимо направлять больных к онкологам, которые, исходя из стадии рака, выбирают способы лечения — химиотерапию или хирургическое лечение.

— Какая из категорий гепатита неизлечима и что в дальнейшем ждет пациента?

— Для гепатита С разработана схема лечения, которая в 90-98% случаев позволяет добиться полного излечения. В случае с гепатитом В лечение проводится с целью предупредить развитие цирроза или рака печени. Излечение, по данным различных источников, наблюдается в 30-40% случаев.

Излечившиеся пациенты при соблюдении рекомендаций врача могут жить полноценной качественной жизнью. Даже пациенты с циррозом, получившие лечение и выздоровевшие от гепатита, смогут вернуться к нормальной жизни и восстановить свою печень, благодаря замечательной способности печени — регенерации, то есть самовосстановлению.

— Какой вид лечения используется при данном вирусе?

— В лечении вирусных гепатитов используются в основной пероральные препараты, то есть таблетки. Однако, есть инъекции, которые используются в лечении гепатита В и Дельта — это т.н. пегилированные интерфероны, которые делают подкожно один раз в неделю.

— Какие еще методики лечения Вы применяете, ведь пациенты, как правило, имеют и другие хронические заболевания?



— Кроме основного противовирусного лечения, мы проводим вспомогательное лечение — профилактику осложнений цирроза печени, таких как пищеводное кровотечение, печеночная кома и отечный синдром. Если необходимо, направляем к специалистам –эндокринологу, кардиологу, нефрологу, невропатологу, хирургу.

— Ваш совет читателям, как уберечь себя?

— Так как печень, даже серьезно поражаясь, долгие годы не беспокоит человека, болезни печени на начальных стадиях обнаруживаются случайно при общем обследовании. На более поздних стадиях, когда печень уже серьезно поражается, к сожалению, болезнь обнаруживается после развития серьезных осложнений.

Поэтому, главные принципы для защиты печени следующие: