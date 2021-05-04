Гюльнара Агаева: «Вакцинируйтесь от возможных гепатитов»

По данным ВОЗ, с гепатитами B и/или C живут 325 миллионов человек во всем мире. Эти виды гепатита чаще всего становятся причиной развития цирроза и рака печени.
# побеседовало на эту тему с доктором Гюльнарой Агаевой, заведующей отделением заболеваний печени Бакинского Центра здоровья, Президентом Ассоциации Гастроэнтерологов и Гепатологов Азербайджана и задало наиболее актуальные вопросы о данном заболевании.
— Скажите, пожалуйста, насколько серьезна угроза распространения различных форм гепатита в современном мире?
— К сожалению, гепатиты пока остаются очень большой всемирной проблемой здравоохранения — по данным 2020 года в мире насчитывается свыше 250 миллионов больных гепатитом В, из них ежегодно от цирроза и рака печени умирает около 1 миллиона людей. Хроническим гепатитом С инфицированы около 80 миллионов человек, из которых ежегодно порядка 400 000 умирают от цирроза и рака печени.
Гепатит Дельта более редкий вид вируса и заражает лишь больных вирусным гепатитом В. В связи с коинфекцией у таких больных гораздо быстрее развивается цирроз и рак печени. Как видите, проблема вирусных гепатитов пока еще стоит очень остро и требует немалых усилий всех специалистов по лечению заболеваний печени.
— Как Вы считаете, стоит ли проводить вакцинацию от гепатита всех категорий или только определенных форм?
— Вакцинация – это очень эффективная форма предупреждения от заражения. Существующая на данное время вакцина от гепатита В создает стойкую защиту от развития болезни, которая особенно тяжело протекает в раннем детском возрасте, приводя в короткие сроки к серьезным поражениям печени в виде цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Именно поэтому вакцинация от гепатита В введена в график вакцинаций ВОЗ, и Азербайджан присоединился к этой программе ВОЗ с 2002 года. Однако, другие возрастные группы с датой рождения раньше 2002 года остаются группой риска по заражению гепатитом В. Поэтому, как специалист, занимающийся проблемами печени, считаю, что необходимо информировать население о важности вакцинации, снимать рекламные ролики, мультфильмы, печатать буклеты и плакаты, чтобы население понимало, как можно просто и эффективно защитить себя от такой страшной опасности, каким является гепатит В.
— Когда лучше проводить вакцинацию, необходимо ли перед этим сделать определенные анализы крови?
— Для того, чтобы сделать вакцину, необходимо сдать несколько тестов, которые информируют врача о состоянии человека — ответы должны указывать на отсутствие вирусного гепатита В. Если человек собирается сделать ревакцинацию, то есть повторную вакцину по истечении действия первой схемы, то необходимо сдать тест на наличие антител в организме — если число антител значительное, значит пока ревакцинация не нужна и в теле человека достаточно защиты от вируса, если же антител мало, то необходимо провести повторную вакцинацию.
— Какие меры предосторожности необходимо предпринимать каждому человеку, чтобы не заразиться гепатитом? Каковы пути передачи гепатита?
— Существуют наиболее известные и распространенные виды вирусов, поражающих печень — А, В, С, Дельта и Е.
А и Е — это вирусы, передающиеся через грязные руки. Гепатит А – болезнь Боткина, чаще встречающаяся в детском возрасте. Причина этого гепатита – грязные руки после посещения туалета, использование некачественно промытой зараженной посуды, плохо промытая зелень, фрукты, употребляемые в сыром виде овощи и т.д.
Поэтому профилактикой заражения от такого типа вирусов являются соблюдение правил личной гигиены, тщательное промывание тех продуктов питания, которые используются в сыром виде. Кроме того, существует вакцина от гепатита А, которая также создает стойкий иммунитет против данного вируса.
Остальные виды – гепатиты В, С и Дельта — это вирусы, в основном передающиеся через кровь от больного человека к здоровому. Источниками заражения могут быть недостаточно простерилизованные хирургические и стоматологические инструменты, маникюрные приборы, переливание непроверенной крови, использование внутривенных наркотиков, пирсинг, татуаж. Кроме того, гепатит В может передаваться половым путем и от беременной женщины плоду. Для защиты от гепатита В, как я сказала ранее, используется эффективная вакцина, которая защищает от всех возможных путей заражения. Кроме того, т.к. гепатит Дельта заражает только тех людей, которые уже инфицированы гепатитом В, вакцина от гепатита В защищает одновременно и от этого опасного вируса.
— Короткие курсы лечения эффективны на ранней стадии гепатита. А что делать, если пациент обратился в поздней стадии болезни?
— Современное противовирусное лечение позволяет помогать больным в самых запущенных стадиях болезни. Конечно же, на ранних стадиях лечение протекает легче и более эффективно. И если в случае с гепатитом С — это определенный срок длительностью в 3 месяца, то с гепатитом В ситуация гораздо сложнее и лечение проводится длительно. Излечение происходит в меньшем проценте случаев и препараты иногда приходится принимать пожизненно. Больной с циррозом печени кроме противовирусных препаратов должен принимать лечение для исправления последствий цирроза. Лишь на стадии рака печени необходимо направлять больных к онкологам, которые, исходя из стадии рака, выбирают способы лечения — химиотерапию или хирургическое лечение.
— Какая из категорий гепатита неизлечима и что в дальнейшем ждет пациента?
— Для гепатита С разработана схема лечения, которая в 90-98% случаев позволяет добиться полного излечения. В случае с гепатитом В лечение проводится с целью предупредить развитие цирроза или рака печени. Излечение, по данным различных источников, наблюдается в 30-40% случаев.
Излечившиеся пациенты при соблюдении рекомендаций врача могут жить полноценной качественной жизнью. Даже пациенты с циррозом, получившие лечение и выздоровевшие от гепатита, смогут вернуться к нормальной жизни и восстановить свою печень, благодаря замечательной способности печени — регенерации, то есть самовосстановлению.
— Какой вид лечения используется при данном вирусе?
— В лечении вирусных гепатитов используются в основной пероральные препараты, то есть таблетки. Однако, есть инъекции, которые используются в лечении гепатита В и Дельта — это т.н. пегилированные интерфероны, которые делают подкожно один раз в неделю.
— Какие еще методики лечения Вы применяете, ведь пациенты, как правило, имеют и другие хронические заболевания?
— Кроме основного противовирусного лечения, мы проводим вспомогательное лечение — профилактику осложнений цирроза печени, таких как пищеводное кровотечение, печеночная кома и отечный синдром. Если необходимо, направляем к специалистам –эндокринологу, кардиологу, нефрологу, невропатологу, хирургу.
— Ваш совет читателям, как уберечь себя?
— Так как печень, даже серьезно поражаясь, долгие годы не беспокоит человека, болезни печени на начальных стадиях обнаруживаются случайно при общем обследовании. На более поздних стадиях, когда печень уже серьезно поражается, к сожалению, болезнь обнаруживается после развития серьезных осложнений.
Поэтому, главные принципы для защиты печени следующие:
- Вакцинация от возможных гепатитов.
- Если были произведены какие-либо хирургические операции, стоматологическое лечение, периодическое посещение салонов, имеются татуировки, пирсинг, были случаи переливания крови или применения внутривенных наркотиков, необходимо провериться на вирусные гепатиты, сдать кровь на печеночные тесты, сделать УЗИ органов брюшной полости.
- При обнаружении какой-либо печеночной патологии необходимо обратиться к специалисту.
- Не следует злоупотреблять алкогольными напитками.
- Избыточный вес производит такое же повреждающее действие на печень, как и вирусы, алкоголь и др., а, значит — необходимо вести здоровый образ жизни, с достаточной физической активностью.