Гутудан Чыханов: «Не реформаторам же отдавать страну!»

Как известно, в начале текущего месяца в одном южном городе должны состоятся выборы в парламент. Кандидатов на попадание туда было много, потом стало чуть меньше. И сегодня, мы хотим представить вашему вниманию интервью зарубежному изданию одного из тех, кто героически держится до конца, не отзывая свою кандидатуру. Итак, знакомьтесь, перед нами Гутудан Чыханов.

— Господин Чыханов, расскажите немного о себе. Кто Вы и почему считаете, что кресло парламента подходит под размеры Ваших амбиций?

— Спасибо за озвучивание заранее обговоренного нами вопроса. Я родился в скромной семье местного коррупционера. В южном городе всегда чтили семейные традиции, поэтому мое будущее было определено с самого момента появления на свет. Говорят, что первыми моими словами были не «мама» или «папа», а целые словосочетания «такса такая» и «это пойдет не только мне». Видимо, это что-то генетическое. Собственно, азы сложной науки под названием коррупция, с которой южногородцы сталкиваются с момента рождения, а потом пополняют багаж знаний о ней в школе, институте и при устройстве на работу или при решении важных вопросов, я также познал дома, благодаря семье, окружению моих родителей. Увы, среди всей этой прелестной галереи достойнейших людей до сих пор не было депутата парламента. На сей раз, собравшись все вместе и подсчитав затраты на избирательную кампанию и будущую прибыль в виде получения взяток за решение важных вопросов в статусе депутата, я и решил на будущие пять лет разместить седалище в кресле парламентария.

— С радостью зачитываю второй заранее обговоренный с Вами вопрос. Какова Ваша предвыборная платформа?

— Очень просторная, недавно отремонтированная. На этой платформе комфортно ждать прибытия междугородних поездов, электричек. Не у каждого кандидата в депутаты есть такая платформа. И именно в этом моя главная шишка.

— Вы, наверное, хотели сказать фишка?

— Фишка — это то, что в казино на кон ставят. А шишка это то, на что мы усадим всех граждан южного города в случае победы на нынешних парламентских выборах. Ведь не я один, среди коррупционеров в третьем или четвертом поколении, намерен стать депутатами. Если все будет, как мы задумали, то в местном парламенте самой крупной будет фракция «Рушвятхоры». В нее вольются представители самых разных партий. Правда, все могут испортить реформаторы. Они — страшнее оппозиционеров. Ведь, с ними нельзя договориться.

— Какой интересный ход мыслей, какая блестящая открывается перед парламентом перспектива. А Вы сами идете от какой-то партии или же Вы — бигейрят?

— Сразу видно, что со мной говорит зарубежный журналист, хотя и легко усвоивший худшую привычку местных шелкоперов. В противном случае вы бы знали, что слово бигейрят в южном городе считается оскорблением, хотя многие с этим живут и даже процветают. Я же – битяряф, что в переводе означает независимый кандидат. То есть, кандидат, от которого ничего не будет в будущем зависеть.

— Прошу прощения, я действительно слаб еще в южногородском языке. Но, продолжим нашу беседу. Чем Вы объясняете то, что многие из прошедших регистрацию кандидатов в депутаты в последнее время стали массово сниматься с выборов?

— Снова вижу, что вы слабо знакомы с местными реалиями. Снимаются не кандидаты в депутаты, а женщины с пониженной социальной ответственностью. Это потом некоторые из них становятся певицами и даже обретают почетные государственные награды. Что до отозвавших свои кандидатуры на нынешних выборах, то это и есть свидетельство их понимания главного олимпийского лозунга, который гласит, что главное не победа, а участие. Тем более, когда за категорический и молниеносный сход с дистанции, тебе могут отвалить приз в виде большого числа зеленых бумажек с изображением Бенджамина Франклина. Согласитесь, иметь большую коллекцию таких портретов — мечта каждого здравомыслящего человека. Особенно того, кто вырос на песнях этого французского певца.

— Прошу прощения, но Франклин не француз и не певец. Это американский политический деятель, дипломат, изобретатель, в конце концов, писатель и масон. Впрочем, это не важно. Задам последний вопрос. Кого из кандидатов, выдвинувшихся по Вашему округу Вы считаете своим самым опасным конкурентом?

— Вы мне категорически импозантны. Странно, я был уверен, что человек по фамилии Франклин обязан быть французом. Ничего, займусь изучением истории и политики, став членом международной комиссии парламента. И вы были виртуозно точны, назвав этот округ моим. Учитывая то количество средств, что я потратил на взятки своевременно сошедшим с дистанции другим кандидатам, а также принимая во внимание суммы, потраченные на всю эту предвыборную кампанию, я смело могу считать своим не только этот округ, но и район южного города, в котором он расположен. Главным же моим конкурентом является тот, кто наскребет больше денег для традиционного в наших местах обретения депутатского мандата. Впрочем, такой исход маловероятен. Ведь мы, династия коррупционеров, давно готовились к нынешним выборам. Не реформаторам же отдавать страну! Они ведь уже лишили кресел многих достойнейших людей из нашего круга…