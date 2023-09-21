Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с обвинениями России в проведении внесудебных казней в Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на речь Гутерриша на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам генсека ООН, были задокументированы доказательства «шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни», в основном со стороны России. Кроме того, Гуттериш заявил о насильственных перемещениях граждан Украины, в том числе несовершеннолетних, на территории, которые контролирует Россия, либо непосредственно в РФ.