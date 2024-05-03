Россия якобы превышает лимит поставок нефтепродуктов в Северную Корею, что нарушает ограничения, установленные Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Группа экспертов ООН, наблюдавшая за соблюдением санкций против Северной Кореи за ее ядерным оружием и ракетными программами, была расформирована после российского вето. В то же время Россия поставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР. Российские поставки превышают допустимую ООН норму», — рассказал Кирби.

Также агентство приводит слова представителя Госдепартамента США Мэтта Миллера. Он сообщил о совместной работе США со союзниками по усилению санкционного давления на Москву и Пхеньян.