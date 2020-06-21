Грядут новые санкции: Кремль обвиняется в политическом убийстве на чужой территории

Похоже, Москва в очередной раз накликала на себя беду. Ей грозят дополнительные санкции со стороны Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия сохраняет за собой право на введение против России санкций из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Это гражданин Грузии, родом из населенного чеченцами-кистинцами Панкисского ущелья, граничащего с Чеченской Республикой (РФ).

Как пояснила Меркель, «теперь мы должны дождаться, каким будет результат судебного разбирательства», передает DW. Говоря о санкциях против РФ в целом, она отметила, что Берлин «ориентируется на конкретные поводы, одним из которых является украинский конфликт». Вторым основанием для возможных санкций канцлер назвала кибератаки на Бундестаг, в которых обвиняют российских хакеров. По этому поводу ведутся переговоры на уровне стран Европы, добавила канцлер.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ, занимающаяся преступлениями в области шпионажа, на днях выдвинула обвинение в убийстве задержанному в Берлине предполагаемому убийце Вадиму Красикову. Как отмечается, «по прямому поручению российского руководства» он ликвидировал Хангошвили выстрелом в голову в парке Малый Тиргартен.

Федеральная прокуратура исходит из того, что Красикову, который не ориентировался в Берлине и приехал в город всего за день до преступления, помогали в выслеживании убитого Хангошвили — вероятно, сотрудники российского посольства.

Как передает Кавказский Узел, дело об убийстве уже передано в суд, и в связи с этим российский посол был вызван в МИД Германии.

Уроженец Панкиси Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России, который в феврале был повторно арестован Федеральной прокуратурой Германии. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ «Вымпел» — такие итоги совместного расследования озвучили 6 декабря 2019 года издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб.

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Сегодня мы снова пригласили российского посла в МИД для беседы, чтобы недвусмысленно выразить российской стороне нашу позицию. Правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае», — процитировал Мааса ТАСС.

Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в московском метро. А представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб.

Фамилия убитого в сообщении Федеральной прокуратуры не названа, однако там поясняется, что он проживал в Германии как беженец, а в 2000-2004 годах воевал против российских войск. По версии следствия, гражданин России получил задание об убийстве грузинского гражданина от российских государственных ведомств. «Подоплекой приказа об убийстве было то, что жертва находилась в оппозиции к центральным властям России, правительствам автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийскому правительству Грузии», — говорится в заявлении на сайте Федеральной прокуратуры Германии.

Обвиняемый 17 августа 2019 года вылетел из Москвы в Париж, а оттуда, 20 августа 2019 года, в Варшаву. Утром 22 августа 2019 года он отправился в Берлин, куда прибыл еще до полудня. На следующий день он на велосипеде настиг свою жертву в берлинском парке Kleiner Tiergarten и несколько раз выстрелил из пистолета с глушителем, в том числе два раза в голову, говорится в сообщении. Помимо убийства, россиянину вменяется незаконный оборот оружия.

Между прочим, по данным немецкого издания Focus, сегодня у российских спецслужб намного больше шпионов и агентов в Германии, чем даже во времена холодной войны, передает Грузия Online.

Почти 200 штатных офицеров спецслужб задействованы в секретных операциях по вербовке информаторов в политике, экономике, военной области и СМИ, отмечает Focus со ссылкой на недавнее сообщение Федерального ведомства по защите конституции и Федерального управления уголовной полиции.

Большинство российских агентов работали под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне. Один из самых активных вербовщиков новых агентов официально занимался уходом за российскими воинскими захоронениями.

По данным органов безопасности, российские спецслужбы существенно усилили политическую разведку в Германии. При помощи завербованных информаторов в партиях и правительственных органах Москва пытается своевременно узнавать детали немецкой внутренней и внешней политики или оказывать на нее влияние.

Местные «шефы агентов» в российском посольстве в Берлине относятся к СВР, ФСБ и ГРУ. И потому делается допущение, что агенты ГРУ, вероятно, участвовали в операции по ликвидации Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в берлинском районе Моабит.

Подобных примеров в разных странах за последние годы накопилось уже немало. И, к сожалению, все эти разоблачения не становятся уроком для спецслужб и выходца из них — Путина. Так что, без санкций, видимо, не обойтись.